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СМИ «фабрики медиа» предложило американцам расследовать вмешательство США
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СМИ «фабрики медиа» предложило американцам расследовать вмешательство США
Политика, 02 окт, 23:44
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СМИ «фабрики медиа» предложило американцам расследовать вмешательство США
Портал USA Really, аффилированный с российским Федеральным агентством новостей, предложил американцам изучить случаи вмешательства США в дела других стран. За лучшие работы будет выплачено финансовое вознаграждение
Фото: Mike Blake / Reuters

Информационное агентство USA Really анонсировало конкурс на лучшие работы, которые показывают как США пытаются повлиять на внутреннюю политику в других странах. Сайт портала, который был создан весной 2018 года и является дочерней структурой Федерального агентства новостей, предлагает американцам изучить, «как Соединенные Штаты оказывают влияние» на другие страны с помощью «манипуляций на выборах, захвата власти и прямых интервенций».

Желающие поучаствовать в конкурсе могут присылать работы в одну из пять рубрик — эссе, видео, стихи, прогнозы или мемы. Все работы должны быть связаны с темой американского вмешательства. Лучшие авторы будут вознаграждены денежными призами, а их работы будут опубликованы на сайте USAReally.

В конкурсе могут принять участие все без исключения взрослые граждане США, констатирует издание. В особенности USA Really призывает попробовать свои силы независимым журналистам, писателям, сценаристам.

Победитель среди участников будет выявлен путем голосования читателей USA Really и независимого жюри, состав которого будет объявлен в ближайшее время. Автор лучшего эссе получит $2 тыс., лучшего видео — $1 тыс., лучшего мема — $500, стиха или песни — $500, прогноза — $1 тыс. Обладатели второго и третьего мест также получат денежные призы. Средства будут переведены участникам посредством банковского трансфера, утверждается на сайте USA Really.

Агентство USA Really было запущено в мае 2018 года под эгидой Федерального агентства новостей (ФАН). Руководителем проекта стал российский журналист Александр Малькевич. На сайте ФАН USAReally упоминается как «англоязычный» и «дочерний» проект.

Ранее Facebook, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты USAReally, якобы из-за спама и подозрительной активности. Малькевич обвинил США в цензуре и нарушении свободы слова. «Полная блокада. Не дают ничего сделать. Хочется пошутить и сказать, странно еще, что из отеля не выгнали», — пожаловался Малькевич в интервью ФАН 25 июня, находясь в США.

ФАН было создано в 2014 году и, как следует из расследования РБК, является частью так называемой «фабрики медиа», объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория 16 порталов «фабрики медиа» в феврале 2017 года достигла 36 млн человек, в том числе аудитория ФАН — 11 млн человек.

В расследовании РБК отмечалась также близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», сотрудники которой якобы должны писать в блогах и соцсетях комментарии в защиту действующей власти и пропагандировать патриотические ценности, об этом писали «Новая газета», «Фонтанка» и BBC. Возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры давно знакомого с президентом России Владимиром Путиным бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Пригожин, комментируя обвинения в связях с «фабрикой троллей», заявлял, что «не связан с данной структурой».

В феврале 2018 года его и 12 других россиян спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил в попытках повлиять на внутреннюю политику США. По данным американского следствия, работа по оказанию политического влияния на граждан США началась в 2014 году. Согласно тексту обвинения, вело эту работу базирующееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований (АИИ). О том, что оно финансируется компаниями Пригожина «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», также было указано в обвинении. Одна из названных Мюллером ведуших сотрудниц АИИ — Александра Крылова — упоминалась изданием «Медуза» в качестве генерального директора ФАН в 2014-2015 годах. ​

Некоторые эксперты в США считают деятельность USA Really попыткой протестировать новую, более открытую тактику влияния на американскую политику. «Это очень открытая операция, — сказал New York Times информационной аналитик из занимающей вопросами кибербезопасности компании FireEye Ли Фостер. Вероятно, это попытка переместить подобную активность в мэйнстрим, легитимизировать ее как деятельность СМИ, чтобы с ней было сложнее бороться, допустил эксперт​.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: вмешательство России в выборы , Роберт Мюллер , Евгений Пригожин
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