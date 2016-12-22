Путин понадеялся на прекращение мракобесия из-за «российского дела»

Президент Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы прекратилось мракобесие, связанное с «мнимым вмешательством» России в американские выборы. Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя», трансляцию которой вела «Россия 24».

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановились равновесие и определенный баланс здравого смысла и общенациональных интересов», — заявил глава государства.

Путин добавил, что также он хотел бы, чтобы «внутриполитические дрязги» в США не портили российско-американские отношения и не оказывали негативного влияния на события в мире.

Также во время выступления Путин заявил, что санкционная политика США приведет к подрыву доверия к доллару. «Типичная ошибка любой империи — когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, так сильно, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают рано или поздно», — отметил он.

Дело о вмешательстве России в президентские выборы в США с 2017 года расследует спецпрокурор ​Роберт Мюллер. За это время комиссия пришла к выводу, что группа хакеров из России создавала группы в социальных сетях и агитировала против Хиллари Клинтон.

Москва причастность к вмешательству в выборы отрицает.