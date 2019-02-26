Клишас в ответе Познеру связал богатство политиков с беспристрастностью

Сенатор Андрей Клишас ответил Владимиру Познеру на критику законопроекта о неуважении к власти. Он убежден, что благосостояние политиков ведет к беспристрастности и что их работа «сама по себе достойна уважения»

Андрей Клишас (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился с письмом к телеведущему Владимиру Познеру в связи с обсуждением закона о неуважении к власти в интернете. Автор законопроекта призвал Познера «отделить неуважение от оскорблений». Письмо направлено журналисту, рассказали РБК в пресс-службе Клишаса.

В начале февраля Клишас стал гостем на программе Познера на «Первом канале». В следующем выпуске, комментируя его выступление, журналист заявил, что не считает никого обязанным уважать власть. Он назвал слова Клишаса о том, что, оскорбляя власть, человек оскорбляет себя как избирателя этой власти, софистикой.

«Власть, то есть люди, которых мы избрали, должна доказать, что она достойна уважения: законопроекты, выступления ее представителей — вот что должно быть мерилом», — уточнил Познер. Он заявил, что представители власти — «это люди, говоря мягко, небедные, привилегированные, с них спрос особый». По мнению телеведущего, они должны заслужить уважение народа, а не исходить из убеждения, что народ их уважать обязан.

Клишас в ответ заявил, что законопроект направлен, прежде всего, на ограничение оскорбительных действий в отношении общества. Государство же является производным общества, считает он. По мнению сенатора, власть не может заставить никого себя уважать, но цель законопроекта не в этом, а в том, чтобы «предотвратить проявление неуважения в оскорбительной форме». «Оскорбления ни к чему, кроме отстранения от диалога вследствие нежелания их выслушивать, не приведут», — сказал член Совфеда.