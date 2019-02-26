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Политика ,  
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Клишас в ответе Познеру связал богатство политиков с беспристрастностью
Сенатор Андрей Клишас ответил Владимиру Познеру на критику законопроекта о неуважении к власти. Он убежден, что благосостояние политиков ведет к беспристрастности и что их работа «сама по себе достойна уважения»
Андрей Клишас (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился с письмом к телеведущему Владимиру Познеру в связи с обсуждением закона о неуважении к власти в интернете. Автор законопроекта призвал Познера «отделить неуважение от оскорблений». Письмо направлено журналисту, рассказали РБК в пресс-службе Клишаса.

В начале февраля Клишас стал гостем на программе Познера на «Первом канале». В следующем выпуске, комментируя его выступление, журналист заявил, что не считает никого обязанным уважать власть. Он назвал слова Клишаса о том, что, оскорбляя власть, человек оскорбляет себя как избирателя этой власти, софистикой.

«Власть, то есть люди, которых мы избрали, должна доказать, что она достойна уважения: законопроекты, выступления ее представителей — вот что должно быть мерилом», — уточнил Познер. Он заявил, что представители власти — «это люди, говоря мягко, небедные, привилегированные, с них спрос особый». По мнению телеведущего, они должны заслужить уважение народа, а не исходить из убеждения, что народ их уважать обязан.

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В неприличной форме: как накажут за «неуважение к власти» в интернете

Клишас в ответ заявил, что законопроект направлен, прежде всего, на ограничение оскорбительных действий в отношении общества. Государство же является производным общества, считает он. По мнению сенатора, власть не может заставить никого себя уважать, но цель законопроекта не в этом, а в том, чтобы «предотвратить проявление неуважения в оскорбительной форме». «Оскорбления ни к чему, кроме отстранения от диалога вследствие нежелания их выслушивать, не приведут», — сказал член Совфеда.

Отвечая на тезис о зарплатах представителей власти, Клишас заявил, что «успех в профессиональной самореализации неминуемо влечет рост материального благосостояния и уровня независимости». По его словам, это «не только позволяет заниматься политикой, но и дополнительно гарантирует беспристрастность и объективность политической деятельности». Богатство представителей власти не может быть причиной особого спроса» с этих людей, потому что своей работой
«на благо граждан политические деятели уже заслужили уважение значительной части населения».

«Сама по себе такая работа достойна уважения и вполне закономерно открывает дорогу в представительные органы власти», — уверен сенатор.

В конце прошлого года Клишас с группой парламентариев внес в Госдуму законопроект, по которому за неуважительные материалы о власти в интернете будет грозить штраф или 15 суток, а генпрокурор и его заместители смогут требовать ограничения доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальной символике, Конституции и органам госвласти.

Госдума поддержала его в первом чтении. Депутаты также предложили увеличить штрафы в 20 раз. В соответствии с поправками штраф для обычных граждан будет увеличен с 3–5 тыс. до 30–100 тыс. руб., для должностных лиц — с 30–50 тыс. до 60–200 тыс. руб. Исключением станут юридические лица, для которых штрафы, наоборот, предлагается сократить с 400 тыс.–1 млн руб. до 200–500 тыс. руб.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Андрей Клишас, Владимир Познер, законопроект
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