 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Cостоявшиеся в Абу-Даби переговоры по Украине были историческими, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента [Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Трамп «остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников, в частности Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа, о ходе этих переговоров».

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды Спорт, 22:08
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 21:58
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой Политика, 21:54
«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ Спорт, 21:53
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури Общество, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США Спорт, 21:35
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона Общество, 21:31
Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй Спорт, 21:25
Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами Политика, 21:22
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Общество, 21:14
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минпромторг объяснил досрочное возвращение кнопки SOS в машины Авто, 20:58
Орбан поручил вызвать посла Украины после слов Зеленского о подзатыльнике Политика, 20:54