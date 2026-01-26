Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби
Cостоявшиеся в Абу-Даби переговоры по Украине были историческими, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента [Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала она на брифинге.
По ее словам, Трамп «остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников, в частности Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа, о ходе этих переговоров».
Материал дополняется.
