США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд

Песков: Кремль пока не получил ответ США на идею передать $1 млрд в «Совет мира»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль пока не слышал о публичной реакции Вашингтона на предложение России передать $1 млрд из замороженных активов в «Совет мира», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — президент США Дональд Трамп объявил 15 января. Bloomberg сообщал, что американские власти просят страны, которые хотят получить постоянное место в совете, внести не менее $1 млрд.

21 января президент Владимир Путин заявил, что Россия готова направить эту сумму из замороженных в США средств.

