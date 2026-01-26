 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия занимает второе место в мировом рейтинге военой мощи, лидируя в ключевых категориях вооружений, в то время как США сохраняют первое место. Третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, занимает Китай
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Россия в настоящее время занимает второе место в мире по военной мощи, считают составители рейтинга Global Firepower. В списке прошлого года Россия также находилась на второй строчке.

Всего в рейтинге 145 стран. Лидером остались США, третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, занимает Китай. В топ-5 вошли Индия и Республика Корея. В десятку лидеров составители рейтинга включили Францию, Японию, Великобританию, Турцию и Италию. Украина замыкает топ-20.

Россия занимает лидирующие позиции в нескольких категориях вооружения и техники: самоходные и буксируемые артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и флот тральщиков. По ключевым показателям Россия занимает в среднем со 2 по 4 место, 1-е место — по подводным лодкам, артиллерии (в том числе буксируемой), минному арсеналу, а также водным путям и размеру территорий.

Индекс Global Firepower, который ежегодно обновляется с 2016 года, учитывает более 50 различных показателей. В рейтинге оцениваются только неядерные возможности.

Минувшим летом президент России Владимир Путин заявил, что страна тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. При этом весь ВВП — 223,3 трлн руб. Планируется сокращать оборонные траты, подчеркнул глава государства, пока «Европа думает о том, как поднять» их.

В июне на саммите НАТО в Гааге почти все страны-члены взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП в течение десяти лет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Лежепекова
рейтинги Россия военные оборонная промышленность
