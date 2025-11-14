Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи

Global Firepower: Россия поднялась на второе место в мире по военной мощи

Первое место, по версии Global Firepower, принадлежит США, а третье — Китаю, мощь армии которого эквивалентна российской. При расчетах не учитывался ядерный потенциал

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия на сегодняшний день занимает второе место среди стран мира по военной мощи. К такому выводу пришли составители рейтинга Global Firepower, который опубликовал The Bussiness Insider (BI).

По самолетам, вертолетам и танкам Россия заняла второе место в мире по версии Global Firepower. По другим типам вооружений, таким как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы — первое.

При составлении учтена только конвенциональная боевая мощь. Российский ядерный потенциал, который BI называет «огромным», при подсчете индекса не учитывался.

Военная мощь по индексу PowerIndex для 145 мировых держав была определена на основе нескольких факторов. В том числе это численность личного состава и активы вооруженных сил, такие как корабли и самолеты; оборонный бюджет и доступ страны к природным ресурсам, таким как нефть и уголь. Кроме того, учитываются количество воинских частей, финансовая ситуация в государстве, логистические возможности и география. Мощь российской армии составители рейтинга определили на уровне 0,0788. Выше, на уровне 0,0744, находятся только Соединенные Штаты. Global Firepower не раскрывает формулу, по которой ведет расчеты, но указывает, что «идеальным» считается значение 0,0000. Такой показатель недостижим при использовании текущей формулы для оценки, говорится в примечании к рейтингу.

В пятерку сильнейших военных держав мира по версии Global Firepower также попали Китай (индекс 0,0788, аналогичный российскому), Индия (0,1184) и Южная Корея (0,1656). Оценка армий как минимум этих пяти стран производилась в августе—сентябре 2025 года.

К десятке самых сильных стран в порядке убывания мощи также отнесены Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина находится на 20-й строчке.

Россия за последние месяцы провела испытания нескольких передовых видов вооружения. Среди них — безэкипажный аппарат с ядерной и энергетической установкой «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире и значительно превосходит по мощности самую перспективную российскую межконтинентальную ракету «Сармат». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует», — заявил Путин в конце октября.

Что касается «Буревестника», у него высокая точность поражения и по дальности полета ракета превзошла все известные в мире ракетные системы, говорил президент. Радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал Путин.

Кроме того, в ноябре на воду в Северодвинске была спущена подводная лодка «Хабаровск», носитель для «Посейдона».