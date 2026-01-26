Россия не вошла в десятку самых «распущенных» стран мира

Рейтинг последовательно возглавили Австралия, Бразилия и Греция. Всего исследование проводилось по 45 странам и шести показателям, Россия заняла 32-ю строчку

Фото: Андрей Любимов / РБК

Самыми «распущенными» странами мира оказались Австралия, Бразилия и Греция. Такой вывод сделали аналитики журнала World Population Review (WPR), рассчитав «Глобальный индекс беспорядочных половых связей» (GPI) за 2026 год.

Были проанализированы данные по 45 странам. Индекс представляет собой комплексный показатель, рассчитанный на основе шести ключевых индикаторов:

среднее число сексуальных партнеров;

средний возраст потери девственности;

показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) на 100 тыс. человек населения;

легальность проституции;

отношение общества к сексу до брака между взрослыми;

сам факт законности или незаконности добрачного секса.

Более высокий балл по шкале GPI указывает на большую склонность местных жителей к беспорядочным половым связям. Так, Австралия получила 360,14, а Бразилия — 340,66. Замыкающая первую тройку Греция набрала 336,53 балла.

В десятку также вошли:

Чили — 334,64;

Новая Зеландия — 327,49;

Германия — 322,41;

Италия — 317,73;

Швейцария — 316,16;

Таиланд — 312,99;

ЮАР — 310,05.

Россия заняла 32-ю строчку с показателем 258,72 балла. Средний возраст потери девственности в стране составил 18,7 года, среднее количество сексуальных партнеров на одного человека — девять. Число больных ИППП на 100 тыс человек, по подсчетам аналитиков, составило в среднем чуть более 19. По данным Миндзрава на 2023 год, в России было зарегистрировано 127 080 случаев ИППП, заболеваемость составила 86,8 на 100 тыс. населения.

Секс до брака в России принимают как практику порядка 50% населения, следует из доклада. При этом он не считается незаконным. Проституция в стране нелегальна.

Наименее «распущенной» из исследуемых стран оказалась Индия с показателем 169,73.