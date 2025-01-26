 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экзитпол показал 87,6% у Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Экзитпол: 87,6% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Белоруссии
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, передает БелТА.

В опросе участвовали 11 948 человек. Согласно его результатам, голоса распределились следующим образом:

  • Александр Лукашенко — 87,6% голосов;
  • Олег Гайдукевич — 1,8%;
  • Анна Канопацкая — 1,6%;
  • Сергей Сыранков — 2,7% голосов;
  • Александр Хижняк — 1,2%.
  • Оставшиеся 5,1% избирателей сообщили, что проголосовали против всех кандидатов.

Материал дополняется

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белоруссия выборы президента Александр Лукашенко экзитпол
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по УкраинеПолитика, 20:31
Экзитпол показал 87,6% у Лукашенко на выборах президента БелоруссииПолитика, 20:29
В Белоруссии завершились президентские выборыПолитика, 20:24
Украинский кинопродюсер Притула погиб в зоне боевых действийПолитика, 20:15
Собянин пошутил о пропаже снега в Москве после переезда «Газпрома»Политика, 20:07
Над Крымом и Белгородской областью сбили семь беспилотниковПолитика, 20:02
Суд Дании отказался выдать Украине россиянина, обвиняемого в шпионажеПолитика, 19:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018Спорт, 19:54
В Краснодаре пожилого мужчину избили и ограбили в лифтеОбщество, 19:44
В Германии показали проект нового спецкорабля для патрулирования БалтикиПолитика, 19:41
WP сообщила о незаконном повышении цен на аренду жилья в Лос-АнджелесеБизнес, 19:35
В Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в истязании дочериОбщество, 19:20
«Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу»Спорт, 19:15
США сообщили об освобожденной Белоруссией американкеПолитика, 18:58