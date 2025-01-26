Экзитпол показал 87,6% у Лукашенко на выборах президента Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, передает БелТА.
В опросе участвовали 11 948 человек. Согласно его результатам, голоса распределились следующим образом:
- Александр Лукашенко — 87,6% голосов;
- Олег Гайдукевич — 1,8%;
- Анна Канопацкая — 1,6%;
- Сергей Сыранков — 2,7% голосов;
- Александр Хижняк — 1,2%.
- Оставшиеся 5,1% избирателей сообщили, что проголосовали против всех кандидатов.
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