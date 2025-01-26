Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по Украине

Швейцария предложила Зеленскому провести подготовительные переговоры по Украине на своей территории, и он согласился, сказала Карин Келлер-Зуттер. Однако для новой конференции необходимо «узнать план американцев», добавила она

Владимир Зеленский и Карин Келлер-Зуттер (Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС)

Швейцария готова провести подготовительные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила президент конфедерации Карин Келлер-Зуттер в интервью газете Tages-Anzeiger.

«Я заверила президента [Украины Владимира] Зеленского [в ходе встречи на Давосском форуме], что мы готовы, например, провести подготовительные переговоры. Он был согласен», — сказала она.

Однако, прежде чем строить планы касательно проведения новой конференции по Украине, Берну необходимо «узнать план американцев», подчеркнула политик.

США, по ее словам, являются «ключевым фактором в мирных переговорах», а какие шаги предпримет новая администрация в Вашингтоне, пока неясно.

«Кроме того, Россия тоже должна быть за столом переговоров, должны участвовать и [страны] глобального Юга», — добавила Келлер-Зуттер.

Также она заявила, что Берн поддерживает контакты с Москвой. «Сейчас ходят слухи, что [президент США] Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. После этого, возможно, мы будем лучше понимать ситуацию», — добавил она. Швейцарская сторона ранее подтверждала готовность принять встречу двух президентов.

Первый «саммит мира» с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024-го, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из украинской «формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.

Президент России Владимир Путин называл саммит «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

Российские власти считают, что Швейцария утратила статус нейтрального государства, когда присоединилась к санкциям, и потому не может выступать посредником в переговорах. Москва считает санкции незаконными.

Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с Путиным, российский президент также подтверждал готовность к встрече. Вместе с тем, в Кремле заявляли, что конкретики по этому поводу пока нет.