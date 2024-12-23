Швейцария опровергла подготовку к проведению второго «саммита мира»

Le Temps писала, что Берн активно готовит вторую конференцию и контактирует с Россией. В МИДе заявили, что готовятся к этому саммиту, а к переговорам о прекращении огня. Москва считает, что Берн не может быть посредником

Швейцария пока не собирается проводить вторую мирную конференцию по Украине, однако власти ведут подготовку к переговорам о прекращении огня. Об этом «Известиям» сообщили в швейцарском МИДе.

«В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор — выборы в США», — заявили газете в ведомстве.

В министерстве добавили, что Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.

В российском посольстве в Берне, в свою очередь, сообщили изданию, что Москва «готова к предметному и конструктивному диалогу со швейцарскими представителями, в том числе и по Украине». В пример там привели телефонные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, прошедшие 18 декабря.

Однако это не означает, что Москва рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в переговорах с Киевом, подчеркнули в дипмиссии.

В середине декабря газета Le Temps сообщила со ссылкой на Кассиса, что Берн активно участвует в подготовке второго саммита по Украине. Издание утверждало, что в рамках подготовки Швейцария взаимодействовала с Россией, США и странами «Большой семерки» (G7).

Первый «саммит мира» с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из украинской «формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.

Президент России Владимир Путин называл саммит «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

Киев заявлял о намерении пригласить Россию на второй саммит, поскольку этого хотят его западные союзники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова участие представителей Москвы во втором саммите мира исключала, поскольку, по ее словам, эта встреча «ничего общего с урегулированием не имеет».

Российские власти считают, что Швейцария утратила статус нейтрального государства, когда присоединилась к санкциям, и потому не может выступать посредником в переговорах. Москва считает санкции незаконными.