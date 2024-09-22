Рейтинг Макрона упал до 25% впервые со времен протестов «желтых жилетов»

75% французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента, обвиняя его в «фиаско» с роспуском парламента, что сделало «Францию неуправляемой», следует из данных опроса Ifop

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона упал до 25% впервые со времен разграбления Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году, пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Ifop. 75% не одобряют его деятельность на посту президента.

Макрон впервые стал президентом в 2017 году, в 2022-м он переизбрался.

На посту президента Макрон столкнулся с массовыми многомесячными протестами против повышения налога на топливо и удорожание жизни. Манифестанты, движение которых называло себя «желтые жилеты» (участники акций одевались в жилеты сигнального ярко-желтого цвета), почти еженедельно собирались в выходные во многих французских городах и устраивали демонстрации, заканчивавшиеся беспорядками, погромами магазинов, банков и офисов, а также столкновениями с полицией. В Париже полиция задерживала участников таких акций тысячами. В ответ на протесты Макрон в конце 2018 года был вынужден ввести чрезвычайное экономическое и социальное положение. Также он объявил о мерах поддержки населения, которые включали увеличение минимального размера заработной платы, дополнительные выплаты пенсионерам, отмену части сборов. Однако Макрон отказался выполнить одно из требований протестовавших — вернуть налог на дорогое имущество. Протесты перетекли в 2019 год и продолжались с разной интенсивностью несколько лет. Они оказали воздействие на экономику: уже в конце 2018 года Банк Франции сообщил о снижении ВВП страны на 0,2% (около $5,4 млрд) в последнем квартале 2018-го из-за действий «желтых жилетов».

Многие из тех, кто поддерживал Макрона до сих пор, обвиняют его в «фиаско роспуска», что сделало «Францию неуправляемой». В июне французский лидер объявил о роспуске парламента после победы ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент. На парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», она получила 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента «Вместе» заняла второе место (168 мест), на третьем оказалось «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места). При этом никому не удалось получить большинства в парламенте.

После внеочередных выборов в стране разразился политический кризис: Макрон заявил, что не согласится на правительство «Нового народного фронта», и отверг кандидатуру премьер-министра от левых Люси Касте, решив, что она не сможет заручиться доверием депутатов парламента. Назначить премьера он смог лишь спустя два месяца — им стал Мишель Барнье из консервативной партии «Республиканцы». Однако, согласно данным опроса Ifop, 55% французов недовольны назначением Барнье.