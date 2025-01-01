Макрон назвал свое решение шагом к нестабильности

Макрон также предположил, что в 2025 году попросит жителей «принять решение по ключевым вопросам». Речь может идти о референдумах, отмечает FT

Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за политические разногласия, вызванные его решением провести досрочные парламентские выборы летом, отметив, что этот шаг привел «скорее к нестабильности, чем к миру».

«Я должен признать, что роспуск принес в Национальное собрание больше разногласий, чем решений для французского народа. Я полностью это признаю», — сказал он в новогоднем обращении (цитата по Financial Times).

Президент также предположил, что попросит жителей «принять решение по ключевым вопросам». Как отмечает FT, речь может идти о референдумах в 2025 году.

Согласно декабрьскому опросу консалтинговой компании Elabe, уровень популярности Макрона упал до рекордного низкого уровня 21%. Соперница президента лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в новогоднем обращении заявила, что «запоздалые сожаления или формальные просьбы главы государства, который был окончательно дискредитирован, ничего не изменят». Она открыто не призывала Макрона провести досрочные президентские выборы, но заявила, что 2025 год станет «решающим» и что Франция может решить свои проблемы только путем «демократического решения».

В 2024 году правительство Франции четырежды уходило в отставку. В январе его покинула Элизабет Борн, при которой прошла вызвавшая широкое общественное недовольство пенсионная реформа.

В июне 2024 года Макрон распустил Нацсобрание (нижняя палата парламента), после того как на выборах в Европарламент победила ультраправая партия «Национальное объединение» Ле Пен. Однако досрочные местные парламентские выборы также стали провальными для сторонников главы государства — их выиграл левый «Новый народный фронт». В результате премьер-министр Габриэль Атталь, представляющий президентскую коалицию «Вместе!», ушел в отставку.

В сентябре Макрон назначил премьером консерватора Мишеля Барнье. Новое правительство оказалось разделено на три блока, поскольку ни одна партия не смогла заполучить большинство. В нем возникли разногласия по поводу проекта бюджета на следующий год, и кабинет был отправлен в отставку по вотуму недоверия.

23 декабря во Франции сформировали четвертое за год правительство. Макрон назначил премьером своего союзника, основателя центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.