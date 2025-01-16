Новый премьер Франции Байру преодолел вотум недоверия

Нацсобрание (парламент) Франции рассмотрело вотум недоверия правительству Франсуа Байру, но он не набрал и половины от необходимых голосов

Франсуа Байру (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

16 января Нацсобрание (парламент) Франции рассмотрело вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициатором выступила радикально левая партия «Непокоренная Франция» (LFI), к которой позже присоединились «Зеленые» и коммунисты. Тем не менее заручиться поддержкой других политических сил им не удалось — для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания, а «за» проголосовал лишь 131.

В стремлении свергнуть Байру «Непокоренную Францию» не поддержал крупнейший партнер по левому альянсу — Социалистическая партия (PS). Команда Байру на протяжении нескольких недель вела переговоры с ее представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. PS потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Макроном пенсионную реформу.

Таким образом, сформированному лишь месяц назад кабмину Байру удалось избежать участи своего предшественника Мишеля Барнье, команде которого парламент отказал в доверии 4 декабря.

К краху предыдущего правительства привели разногласия относительно бюджета. LFI и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) категорически не согласились с разработанными кабмином мерами по сокращению бюджетного дефицита, который в 2024 году достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%. Барнье предлагал урезать бюджетные расходы почти на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. В попытках заручиться необходимой поддержкой в парламенте республиканец пошел на уступки RN, однако это не помогло. 2 декабря Барнье принял решение применить ст. 49.3 Конституции, чтобы согласовать бюджет без голосования по проекту в нижней палате парламента. После этого его кабинету отказали в доверии. Эта ситуация стала возможна, поскольку по итогам прошедших летом 2024 года парламентских выборов ни одной из партий не удалось заручиться большинством в 577-местном Национальном собрании. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая президента Эмманюэля Макрона, располагает примерно 200 мандатами, блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP) — 192, RN, парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, — 124.

Кабмин Байру также не располагает парламентским большинством и поэтому разработал более мягкие меры борьбы с бюджетным дефицитом. В частности, министр финансов Эрик Ломбард предложил сократить бюджетные расходы на €10 млрд меньше, чем кабинет Барнье. Выступая перед Национальным собранием 14 января, Байру также анонсировал возобновление консультаций по пенсионной реформе в партнерстве с социалистами. При этом он отметил — если партнеры не придут к соглашению, то будет применяться текущая реформа.

Перед заседанием 16 января, на котором рассматривался вотум недоверия правительству, Байру направил письмо PS, в котором предложил еще ряд уступок социалистам в рамках обсуждений бюджета.

При этом, как показал свежий опрос института Ipsos, Байру поддерживают лишь 20% французов — как отмечают авторы исследования, у него самый низкий рейтинг из шести премьеров, которых назначал Макрон начиная с 2017 года. Согласно исследованию агентства Odoxa-Backbone, 86% французов убеждены в том, что Макрону придется назначить нового премьер-министра в 2025 году.