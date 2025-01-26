Указ Трампа перекрыл дорогу в США бегущим от талибов афганским беженцам

Указ Трампа о приостановке помощи другим странам заморозил программу переселения, по которой в США переезжали афганцы, помогавшие Вашингтону. Сейчас переселения ожидают 40 тыс. афганцев, включая тех, у кого есть разрешения

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Десятки тысяч афганских беженцев, которым были одобрены специальные визы в Соединенные Штаты, столкнулись с невозможностью попасть в страну из-за указа президента страны Дональда Трампа о приостановке помощи иностранным государствам на 90 дней. Об этом пишут Reuters и The New York Times (NYT).

Указ Трампа приостановил действие программы переселения, по которой в США ежегодно на законных основаниях попадали тысячи беженцев из Афганистана, передает NYT. Как пишет Reuters со ссылкой на представителя США и одного из адвокатов, в настоящий момент путь в США по этой программе оказался закрыт для 40 тыс. афганцев, которые уже получили разрешительные документы.

По указу Трампа американский Госдепартамент приостановил финансирование организаций, которые помогают афганцам, имеющим специальные иммиграционные визы (SIV), находить жилье и работу в США, а также устраивать детей в школы, отмечает агентство. По данным NYT, среди тех, чей переезд в США теперь оказался под вопросом, есть афганцы, помогавшие американским военным в борьбе с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

Шон ВанДайвер, глава коалиции ветеранов и правозащитных групп #AfghanEvac, работающей с правительством США над эвакуацией и переселением владельцев разрешительных документов, а также еще один американский чиновник, сказали Reuters, что из-за приостановки полетов по программе переселения в визовых центрах в Катаре и Албании, а также в других местах застряли порядка 40 тыс. афганцев, ожидавших транспортировки в США, среди них — и те, у кого на руках уже есть действующие визы SIV. Еще части из них американская сторона ранее одобрила такие визы, и люди ждали транспортировки в визовые центры Тираны и Дохи, находясь на территории Пакистана и Афганистана, однако теперь они вынуждены остаться там.

«Талибан» захватил власть в Афганистане 15 августа 2021 года, после того как в апреле Соединенные Штаты решили вывести свои войска из страны. Предшественник Трампа, экс-президент США Джо Байден обещал сделать все возможное для эвакуации людей из Афганистана, но не гарантировал успех операции. Программа переселения беженцев в США действовала с 1980 года, она позволяла легально иммигрировать в Соединенные Штаты тем людям, чьи кандидатуры одобрили американские власти. Переселение было доступно для тех, кому вынужденно пришлось покинуть родину из-за преследований, войны или других угроз. По данным Reuters, с 2021 года в США по этой программе переехали почти 200 тыс. афганцев.

21 января Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи на 90 дней, позднее соответствующее распоряжение выпустил Госдепартамент. Приостанавливая программу, Трамп заявил, что ее продолжение обременит сообщества, которые не готовы принимать беженцев.