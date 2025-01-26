Аэропорты Ижевска и Казани временно ограничили полеты

Аэропорты Ижевска и Казани временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Ограничения введены рано утром «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».

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