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Политика ,  
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Аэропорты Ижевска и Казани временно ограничили полеты

Аэропорты Ижевска и Казани временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Ограничения введены рано утром «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».

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