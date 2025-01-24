Три столичных аэропорта приостановили полеты на фоне атаки дронов

С 0:22 мск приостановили прием и отправку рейсов Домодедово и Жуковский, в 1:32 ограничения распространились на Внуково. Собянин сообщал о сбитых дронах в Коломне, Раменском, Подольске и Щелково, а также в Троицком округе Москвы

Временные ограничения введены в работу столичных аэропортов Домодедово и Жуковский с 0:22 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

С 1:32 мск временные ограничения распространились на аэропорт Внуково.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевших в сторону столицы дронов в городских округах Коломна и Раменское. Позже он сообщил, что два беспилотника сбили в городском округе Подольск, а еще по одному — в Троицком административном округе Москвы и подмосковном городском округе Щелково.