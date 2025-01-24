Три столичных аэропорта приостановили полеты на фоне атаки дронов
Временные ограничения введены в работу столичных аэропортов Домодедово и Жуковский с 0:22 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.
С 1:32 мск временные ограничения распространились на аэропорт Внуково.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевших в сторону столицы дронов в городских округах Коломна и Раменское. Позже он сообщил, что два беспилотника сбили в городском округе Подольск, а еще по одному — в Троицком административном округе Москвы и подмосковном городском округе Щелково.
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