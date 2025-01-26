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Трамп заявил, что Мексика была «в восторге» из-за переименования залива

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика была «в восторге» от его планов переименовать Мексиканский залив в Американский.

«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Они сказали: «Это прекрасно», — заявил Трамп на митинге в Лас-Вегасе.

Трамп еще до вступления в должность говорил, что собирается переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». «Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — заявлял он журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго. Во время инаугурации американский лидер подтвердил свое намерение.

На этой неделе президент распорядился переименовать залив в Американский, а пик Денали (самую высокую гору на Аляске) — в Мак-Кинли.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ подчеркивала, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка».

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