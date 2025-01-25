Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с Мексикой

Кризисную ситуацию на южной границе новые власти США сравнивали с вторжением. Трамп подписал указ о введении там режима ЧП, что позволяет направить в приграничье военных. Это могут быть пехотинцы из опытных дивизий на бронемашинах

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США готовятся отправить к мексиканской границе тысячи военных в рамках плана борьбы нового президента Дональда Трампа с мигрантами, наркоторговцами и контрабандистами, сообщают The Washington Post (WP) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издания пишут, что речь идет о военных из наиболее опытных формирований американской пехоты — 82-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии — и вспомогательных войсках. По данным WP, к границе могут быть направлены также боевые бронемашины Stryker. WSJ указывает, что уже подготовлены более 5 тыс. человек. В конечном счете там могут развернуть 10 тыс. военных.

Они будут выполнять те же задачи, что и уже развернутые у границы войска Нацгвардии и резервистов. Сейчас там находятся около 2,5 тыс. военных. Новая администрация уже распорядилась направить еще 1,5 тыс. дополнительно.

В первый срок Трампа на границе находилось одновременно около 8 тыс. военнослужащих, они в основном занимались натягиванием колючей проволоки и оказанием другой логистической поддержки Таможенно-пограничной службе, напоминает WP. Сейчас в их задачи может войти строительство барьеров для нелегалов.

После возвращения в Белый дом Трамп объявил чрезвычайное положение (ЧП) на южной границе США. Это не только позволяет Пентагону направить дополнительные войска на границу, но и завершить строительство стены, которое началось в первый срок Трампа.

В указе о ЧП говорится, что США столкнулись с катастрофическим иммиграционным кризисом, помимо нелегальных мигрантов, речь идет о проникновении в страну наркотиков (в частности фентанила) и преступных банд, например венесуэльской Tren de Aragua. В документе напоминают, что в первый срок Трамп также объявлял ЧП на границе и это позволило снизить уровень незаконной миграции. Нынешнюю ситуацию Трамп сравнивал с вторжением.

23 января новый президент подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов и поручил Министерству внутренней безопасности США, Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.