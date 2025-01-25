 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с Мексикой

Трамп запланировал отправить тысячи военных и бронетехнику к границе с Мексикой
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Кризисную ситуацию на южной границе новые власти США сравнивали с вторжением. Трамп подписал указ о введении там режима ЧП, что позволяет направить в приграничье военных. Это могут быть пехотинцы из опытных дивизий на бронемашинах
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

США готовятся отправить к мексиканской границе тысячи военных в рамках плана борьбы нового президента Дональда Трампа с мигрантами, наркоторговцами и контрабандистами, сообщают The Washington Post (WP) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издания пишут, что речь идет о военных из наиболее опытных формирований американской пехоты — 82-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии — и вспомогательных войсках. По данным WP, к границе могут быть направлены также боевые бронемашины Stryker. WSJ указывает, что уже подготовлены более 5 тыс. человек. В конечном счете там могут развернуть 10 тыс. военных.

Они будут выполнять те же задачи, что и уже развернутые у границы войска Нацгвардии и резервистов. Сейчас там находятся около 2,5 тыс. военных. Новая администрация уже распорядилась направить еще 1,5 тыс. дополнительно.

В первый срок Трампа на границе находилось одновременно около 8 тыс. военнослужащих, они в основном занимались натягиванием колючей проволоки и оказанием другой логистической поддержки Таможенно-пограничной службе, напоминает WP. Сейчас в их задачи может войти строительство барьеров для нелегалов.

Трамп потребовал извинений от просившего жалости к мигрантам епископа
Политика
Дональд Трамп

После возвращения в Белый дом Трамп объявил чрезвычайное положение (ЧП) на южной границе США. Это не только позволяет Пентагону направить дополнительные войска на границу, но и завершить строительство стены, которое началось в первый срок Трампа.

В указе о ЧП говорится, что США столкнулись с катастрофическим иммиграционным кризисом, помимо нелегальных мигрантов, речь идет о проникновении в страну наркотиков (в частности фентанила) и преступных банд, например венесуэльской Tren de Aragua. В документе напоминают, что в первый срок Трамп также объявлял ЧП на границе и это позволило снизить уровень незаконной миграции. Нынешнюю ситуацию Трамп сравнивал с вторжением.

23 января новый президент подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов и поручил Министерству внутренней безопасности США, Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп США мигранты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Царь границы» Трампа сообщил об операции против нелегальных мигрантов
Политика
Новая администрация США закрыла приложение для мигрантов
Политика
Караван мигрантов направился по Мексике к закрытой границе США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Бетису» купленного за €95 млн АнтониСпорт, 21:29
Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкцийПолитика, 21:25
Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с МексикойПолитика, 21:25
Протоколы составили на не вставших во время гимна в ЧеркесскеПолитика, 21:08
Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата ФранцииСпорт, 20:55
Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении РоссииПолитика, 20:49
«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из УзбекистанаСпорт, 20:45
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщиныПолитика, 20:40
Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела СловакииПолитика, 20:33
«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсбергаОбщество, 20:28
Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» МитюшовуБизнес, 20:23
Бывший ведущий Fox принял присягу как глава ПентагонаПолитика, 20:17
Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛСпорт, 19:59
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детейОбщество, 19:35