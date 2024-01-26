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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб Литвы оценил риск войны с Россией как «крайне низкий»

Главком Литвы Рупшис: риск войны НАТО и России крайне низок
Сюжет
Военная операция на Украине
Литовский главком счел крайне маловероятным риск войны России и НАТО. Об этом ранее предупреждал МИД Литвы. Генерал предложил всем политикам, «не имеющим нужной квалификации», заниматься своей работой
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В течение 2024–2025 годов вероятность войны России с НАТО «очень мала, крайне мала», заявил в эфире Žinių radijas командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию с возможностями российской армии [...] в этом году, в следующем году, возможность или вероятность войны между Россией и НАТО очень мала, крайне мала, потому что для них практически нет возможности угрожать блоку НАТО или начать войну с ним», — сказал он (цитата по LRT).

Генерал предупредил, что ситуация может измениться, но пока, по его словам, российские войска Западного военного округа не представляют непосредственной угрозы из-за боев на Украине.

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Литовский главком признал существование «некоторой путаницы» в том, как по-разному вероятность конфликта оценивают кадровые военные и некоторые «не имеющие достаточной квалификации» политики. «Было бы хорошо, чтобы каждый выполнял свою работу на протяжении всего процесса принятия решений», — предложил генерал.

Прежде пессимистичную оценку риска войны с Россией дал литовский МИД. «Да, мы убеждены, что настоящая война вполне вероятна», — сказал в конце января министр Габриэлюс Ландсбергис, передавал Delfi. По его мнению, Кремль учел влияние санкций и Евросоюзу надлежит вводить «невыносимые» ограничения, как было обещано, поскольку такие меры — единственный инструмент сдерживания. Ландсбергис резюмировал, что если санкции терпимы, то сдерживающего фактора в них нет.

«Если Украина будет вынуждена вести переговоры, мир, особенно те его части, что расположены рядом с Украиной, должен начать готовиться к новой войне. Я не могу сказать, когда это будет. Может быть, через десять лет, может быть, через пять лет, может быть, через несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но — и я это чувствую и очень ясно понимаю — у нас может быть очень мало времени», — предупреждал Ландсбергис в интервью LRT.

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У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО, говорил президент Владимир Путин. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем», — объяснил он.

Так Путин в декабре прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, предупредившего конгрессменов, что Россия может «взять Украину». В таком случае российские власти не остановятся, считает он. «Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — пояснял Байден.

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