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Кремль предложил с уважением отнестись к решению о «раисе Татарстана»

Песков: к решению о переименовании главы Татарстана в «раиса» нужно отнестись с уважением
С 2025 года в Татарстане не будет президента — по решению Госсовета республики глава региона будет называться «раисом»
Фото: Ronny Hartmann / Getty Images
Фото: Ronny Hartmann / Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет оценивать решение Госсовета Татарстана о переименовании должности главы республики в «раиса», передает ТАСС. Он предложил отнестись к решению с уважением.

«А зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Госсовет Татарстана 23 декабря принял поправки к Конституции Татарстана, по которым должность главы республики будет называться не «президент», а «раис». «Раис» — арабское слово, означающее «начальник». При этом действующий президент Татарстана, Рустам Минниханов сохранит наименование своей должности вплоть до очередных выборов руководителя республики, запланированных на 2025 год.

Переименование произведено в соответствии с федеральным законодательством, которое запрещает главам регионов иметь должность «президента». В прошлом году, когда федеральный закон об организации публичной власти, вводящий одинаковые наименования для высших должностных лиц регионов, еще не был принят, парламент Татарстана выступил против, заявив, что положения документа противоречат основам конституционного строя России. Часть депутатов Госдумы от Татарстана голосовали против закона. Когда его приняли, Минниханов пообещал соблюдать закон, но счел, что мнение республики не было услышано. 

С 12 июля должность Минниханова в официальных документах стала указываться не как президент, а как глава Татарстана. При этом республиканский парламент продолжил называть его президентом, указав, что пока такое наименование остается в Конституции региона. 

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