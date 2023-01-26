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CNBC узнал, что подписавший запрет Картер сам брал секретные папки домой

Секретные документы, которые необходимо передавать в национальный архив США, ранее нашли у действующего президента Джо Байдена, его предшественника Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса
Джимми Картер. 1986 год
Джимми Картер. 1986 год (Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images)

Нарушения при хранении секретных документов президентами США и представителями их администраций касается не только Джо Байдена и Дональда Трампа и продолжается десятилетиями: тайные бумаги хранились и у Джимми Картера, передает телеканал CNBC.

Картер занимал пост президента в 1977-1981 годах. Он по крайней мере один раз находил секретные документы в своем доме в Плейнсе (штат Джорджия), после чего передал их в национальный архив, рассказал телеканалу человек, знающий о случаях неправильного обращения с такими материалами. В центре Картера (The Carter Center, в нем расположен музей и библиотека, где хранятся бумаги, относящиеся к деятельности его администрации) не предоставили информации о таком эпизоде.

Закон о президентских архивах (The Presidential Records Act, PRA), обязывающий глав государств передавать на хранение в национальный архив секретные документы, приняли в США в 1978 году. Картера он не коснулся, поскольку вступил в силу в начале 1981 года. Первым под действие закона попала администрация Рональда Рейгана, пришедшая на смену команде Картера. До этого президентские архивы считались собственностью главы государства, отмечает телеканал. 

Неназванные нынешние и бывшие должностные лица, занимающиеся обработкой секретной информации, сказали CNBC, что правила хранения таких материалов иногда игнорируется на самом высоком уровне. Они могут нарушаться из соображений удобства и по небрежности, считают собеседники телеканала.

С ноября прошлого года у действующего президента США Джо Байдена нашли три партии секретных документов, две – у него дома, а еще одну – в аналитическом Penn Biden Center. Материалы относятся к периодам его работы сенатором (представлял Делавэр в 1973-2009 годах) и вице-президентом (2009-2017 гг.). В доме президента прошли обыски, расследованием занялся спецпрокурор Роберт Хур. Байден заявил о готовности сотрудничать для решения проблемы и указывал, что найденные бумаги немедленно передали в архив и Минюст.

Летом 2022 года секретные документы нашли у предшественника Байдена – Дональда Трампа (занимал пост главы государства в 2017-2021 гг.). В его доме во Флориде прошли обыски и, как писала The Wall Street Journal, там изъяли 11 комплектов бумаг, среди них были отмеченные грифом «совершенно секретно».

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В конце января секретные материалы обнаружились в доме Майка Пенса (был вице-президентом при Трампе) в Индиане. Об этом сообщили его юристы. Пенс проинформировал о находке национальный архив и ФБР.

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секретные документы Джими Картер Джо Байден Дональд Трамп Майк Пенс
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