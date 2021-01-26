МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за слов Милонова

Виталий Милонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Азербайджанский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку, чтобы обсудить высказывания депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова в интервью армянским СМИ. Об этом сообщает «Агентство Азери-Пресс». В посольстве России в Азербайджане подтвердили РБК, что такой визит состоялся.

Азербайджанская сторона решительно осудила «очередной провокационный шаг члена Государственной думы России Милонова против Азербайджана». «Было отмечено, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы», — уточняет агентство.

Ранее МИД Азербайджана опубликовал комментарий, в котором говорилось, что «такое безответственное и не соответствующее официальной позиции России поведение члена Государственной думы является попыткой бросить тень на отношения между двумя странами».

«Партнерские отношения стратегического характера между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются при тесных контактах президентов обеих стран. Попытки подорвать эти отношения, используя статус члена Государственной Думы, недопустимы и обречены на провал», — заявили в Баку.

В комментарии говорится, что Милонов известен «своей ярой проармянской позицией».