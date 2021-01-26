Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 14:00
Следователи доложили Бастрыкину о 20 уголовных делах по акциям 23 января Политика, 20:04 Экс-сотрудницу ВВС США осудили за планы передать Москве разведданные Общество, 20:02 Россиянка потеряла 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту Крипто, 19:59 Бывший игрок сборной Италии назвал крутым переход Кокорина в «Фиорентину» Спорт, 19:51 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 19:49 МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за слов Милонова Политика, 19:45 Audi Q9: все подробности о самом большом и дорогом кроссовере Авто, 19:45 Отчет Apple — уже завтра. На Уолл-стрит эйфория: ждут $103 млрд выручки Инвестиции, 19:36 ЦБ предсказал рост ставок по банковским счетам из-за цифрового рубля Финансы, 19:31 Черчесов объяснил решение сделать прививку от коронавируса Спорт, 19:22 На солиста Мариинского театра напала жена с ножом Общество, 19:18 Конфликт Tencent и Huawei привел к появлению в Китае нового миллиардера Инвестиции, 19:11 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 19:02 Наследники Босова продали «Ростеху» и партнерам порт и угольный проект Бизнес, 19:01
Политика ,  
0 

МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за слов Милонова

Виталий Милонов
Виталий Милонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Азербайджанский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку, чтобы обсудить высказывания депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова в интервью армянским СМИ. Об этом сообщает «Агентство Азери-Пресс». В посольстве России в Азербайджане подтвердили РБК, что такой визит состоялся.

Азербайджанская сторона решительно осудила «очередной провокационный шаг члена Государственной думы России Милонова против Азербайджана». «Было отмечено, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы», — уточняет агентство.

Ранее МИД Азербайджана опубликовал комментарий, в котором говорилось, что «такое безответственное и не соответствующее официальной позиции России поведение члена Государственной думы является попыткой бросить тень на отношения между двумя странами».

«Партнерские отношения стратегического характера между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются при тесных контактах президентов обеих стран. Попытки подорвать эти отношения, используя статус члена Государственной Думы, недопустимы и обречены на провал», — заявили в Баку.

В комментарии говорится, что Милонов известен «своей ярой проармянской позицией».

«Во-первых, азербайджанский МИД, может быть, не знает, что у нас депутаты являются избранными членами парламента и выражают свою точку зрения, исходя из своих политических убеждений, и позиция депутата не является позицией страны или МИДа. Может быть в Азербайджане все, конечно, по-другому, но у нас есть полярные точки зрения в парламенте и плюрализм мнений. Поэтому моя точка зрения одна, у других — другая. Что же, мы должны каждый раз вызывать послов?», — сказал РБК депутат Виталий Милонов.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах
Автор
Владислав Гордеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter