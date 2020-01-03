Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проводить в школах страны накануне новогодних каникул уроки безопасности по использованию пиротехники. Соответствующее обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой, пишет «РИА Новости».

Милонов отмечает, что часто увлечение детьми петардами и салютами приводит к травмам и ущербу третьим лицам. При этом депутат говорит, что из-за ограничения продажи пиротехнических изделий школьники находят «серые» каналы распространения петард, которые могут быть небезопасны.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность», — пишет депутат Васильевой.

Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Омске местный житель пострадал из-за взорвавшейся в руках петарды. На опубликованной видеозаписи видно, как человек отбегает в сторону от других людей с пиротехническим изделием, после чего оно взрывается. В итоге мужчина упал на снег, к нему бросились очевидцы. По словам местных жителей, омич не получил серьезных травм и вскоре самостоятельно покинул место происшествия.