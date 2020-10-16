Азербайджан запретил Милонову въезд из-за визита в Нагорный Карабах

Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список лиц, которым запрещен въезд в республику. Поводом стал визит парламентария в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Милонов прибыл 16 октября в Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где встретился с ее главой Араиком Арутюняном.

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