Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Решение об отставке кабмина Медведева было принято на фоне поставленных Путиным задач, чтобы «достичь целей национального развития», уточнил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

У Михаила Мишустина как у главы правительства есть свобода действий при формировании нового кабинета. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что существует «кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам». Однако у Мишустина, по мнению Пескова, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».

Как сообщил пресс-секретарь решение об отставке правительства принял сам кабмин. «[Бывший премьер-министр] Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку», — заявил Песков.

Такой шаг, по его словам, позволил дать Владимиру Путину карт-бланш на «достижение целей национального развития». Для исполнения этой задачи нужно «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе», считает Песков.