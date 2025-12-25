Опрос показал, сколько жителей Украины общаются дома на русском языке

Опрос Socis: каждый третий украинец дома общается на русском языке

Почти 35% граждан Украин дома с близкими разговаривают на русском языке, показал опрос Socis. Больше половины опрошенных заявили, что общаются только на украинском языке. Ранее Рада лишила русский язык защиты на Украине

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Каждый третий житель Украины продолжает дома общаться на русском языке, свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

34,7% респондентов признались, что дома разговаривают как на русском, так и на украинском языках. Еще 11,3% опрошенных общаются с близкими исключительно на русском. Только на украинском, согласно опросу, дома разговаривают 53,6% участников исследования.

Опрос проводился 12-18 декабря методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тыс. граждан республики старше 18 лет — 45,5% мужчин и 54,5% женщин.

В начале декабря Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине, согласно положениям Европейской хартии, как языка представителей национальных меньшинств.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но долгое время являлся региональным языком в южных и восточных регионах страны. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. Однако на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. В частности, представитель МИД России Мария Захарова критиковала призывы Киева исключить русский из перечня региональных языков. В августе The New York Times написал, что российский президент Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине.

В ноябре 2025-го пункт о признании русского языка официальным государственным языком на Украине вошел в первоначальный вариант мирного плана США об урегулировании конфликта. Позже документ был несколько раз обновлен. Среди опубликованных 24 декабря президентом Украины Владимиром Зеленский 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана статус русского языка не упоминается.