Комиссар ООН назвал не усвоенный миром урок из-за беженцев

Беженцев на Западе станет меньше, если войны на их родине прекратятся, заявили в ООН. Строительство заборов на границах не помогут, считают там. Сейчас в мире беженцами являются около 117 млн человек

Филиппо Гранди (Фото: Isabel Infantes / Getty Images)

Сокращение числа беженцев на Западе возможно не за счет ужесточения пограничной политики, а благодаря прекращению войн, однако многие государства до сих пор не усвоили этот урок. Об этом Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди написал в колонке для The New York Times, подводя итоги своей почти десятилетней работы на этом посту.

По его словам, пример Сирии наглядно показывает, что именно окончание боевых действий, а не «драконовские меры» на границах, приводит к возвращению людей домой.

Гранди напомнил, что вступил в должность в январе 2016 года, в разгар войны в Сирии, начавшейся в 2011 году и унесшей жизни сотен тысяч человек. Конфликт завершился после свержения режима Башара Асада год назад. «С декабря прошлого года более миллиона сирийцев вернулись через границу. Если хрупкий мир сохранится, за ними последуют и другие», — рассказал он.

По словам комиссара, сокращение числа сирийских беженцев произошло «не из-за патрулирования на суше или на море и не из-за ксенофобской риторики», а потому что «боевые действия наконец прекратились». Тем не менее, отметил он, негативная реакция на беженцев и мигрантов в ряде стран показывает, что этот вывод не стал основой для политических решений. «Вместо этого многие правительства выбирают ужесточение пограничного контроля, более высокие заборы, усиление сдерживающих мер и сокращение иностранной помощи», — подчеркнул Гранди.

Он также заявил о кризисе глобального лидерства и росте популистской риторики. По его словам, «жестокую простоту легче продать, чем сложное, долгосрочное, многостороннее взаимодействие».

Гранди подчеркнул, что более 70% беженцев живут в странах со средним и низким уровнем дохода. Лишь немногие направляются в богатые страны — и только тогда, когда «нет работы, нет школы и нет надежды». «Никто не хочет рисковать жизнью на переполненной лодке или на пустынной дороге», — отметил он.

По данным на сегодняшний день, напомнил он, около 117 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. «Инструменты, чтобы помочь им выжить, восстановиться и вернуться домой, уже существуют. Но для этого нужны время, сотрудничество, доверие и готовность инвестировать в мир, а не в войну», — заключил комиссар.

Ранее в ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире. В 2024 году их число сократилось на 559,3 тыс. человек — до 36,8 млн (не учитывались 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает другое агентство — БАПОР). Это связано с тем, что около 1,6 млн беженцев вернулись в страны исхода. Подавляющее большинство из них, 92%, — это граждане Сирии (512,7 тыс. человек), Южного Судана (404,7 тыс.), Афганистана (364,4 тыс.) и Украины (209,1 тыс.).

По данным Европейского парламента, около десяти стран Евросоюза начали строительство или уже имеют фикcированные ограждения на внешних границах ЕС с целью сдерживания нелегальной миграции. В частности, власти Польши выделили на это около $375 млн. Одной из первых еще в 2015 году на такую меру пошла Венгрия во время миграционного кризиса — страна возвела забор на границе с Сербией и Хорватией.