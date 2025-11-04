Дмитриев ответил на слова Мерца о высылке сирийских беженцев из страны

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

Дмитриев заявил, что Мерц наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционного кризиса для Запада и выразил надежду, что канцлер также обратит внимание и на другие рекомендации.

До этого Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны возвращаться на родину, так как вооруженный конфликт в их стране завершен, в противном случае их ждет депортация.

«Я рассчитываю на то, что значительная часть беженцев, которые сейчас находятся в Сирии, вернутся в страну по собственному желанию и примут участие в восстановлении там», — сказал Мерц.

По данным министерства внутренних дел, в августе в Германии находилось более 950 тыс. человек из Сирии. Из них 920 уже обязаны покинуть страну.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — прокомментировал Дмитриев слова Мерца.

Материал дополняется