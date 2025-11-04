 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев ответил на слова Мерца о высылке сирийских беженцев из страны

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

Дмитриев заявил, что Мерц наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционного кризиса для Запада и выразил надежду, что канцлер также обратит внимание и на другие рекомендации.

До этого Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны возвращаться на родину, так как вооруженный конфликт в их стране завершен, в противном случае их ждет депортация.

«Я рассчитываю на то, что значительная часть беженцев, которые сейчас находятся в Сирии, вернутся в страну по собственному желанию и примут участие в восстановлении там», — сказал Мерц.

По данным министерства внутренних дел, в августе в Германии находилось более 950 тыс. человек из Сирии. Из них 920 уже обязаны покинуть страну.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — прокомментировал Дмитриев слова Мерца.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кирилл Дмитриев Фридрих Мерц Германия Сирия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В США предупредили об угрозе приостановки авиасообщения из-за шатдауна Политика, 04:31
В России призвали ввести зарплату для воспитывающего детей родителя Общество, 04:14
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за €1 Политика, 03:57
Дмитриев ответил на слова Мерца о высылке сирийских беженцев из страны Политика, 03:41
Число приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до шести Общество, 03:02
Песков рассказал о сборе вопросов к прямой линии с Путиным Политика, 02:59
Сербский тренер Жижович умер во время матча Суперлиги по футболу Общество, 02:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция Политика, 02:19
Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение делать незаконные аборты Общество, 02:13
Воронежский губернатор рассказал о последствиях воздушной атаки Общество, 01:44
Полянский заявил о сохранении «духа Аляски» в контактах России и США Политика, 01:30
Зеленский назвал темы разговора с главой Еврокомиссии Политика, 01:25
Чешский пенсионер получил условный срок за нападение на экс-премьера Политика, 01:22