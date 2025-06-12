В ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире

Число беженцев на планете начало снижаться впервые с 2011 года, но число скрывающихся от насилия и конфликтов в других частях своих родных стран, напротив, выросло, сообщила ООН. Чем это вызвано — в статье РБК

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Почему в мире снижается число беженцев

В 2024 году было зафиксировано снижение числа беженцев — впервые с 2011 года, когда начавшаяся в Сирии гражданская война спровоцировала масштабное бегство населения, следует из доклада Управления верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН), который есть в распоряжении РБК. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 559,3 тыс. человек — до 36,8 млн (не учитывались 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает другое агентство ООН — БАПОР).

В 2024 году УВКБ зафиксировало рекордное с 2002 года число беженцев, вернувшихся в страны исхода, — около 1,6 млн. Подавляющее большинство из них, 92%, это граждане Сирии (512,7 тыс. человек), Южного Судана (404,7 тыс.), Афганистана (364,4 тыс.) и Украины (209,1 тыс.). «Эти возвращения происходят либо из-за неблагоприятных обстоятельств в бывшей стране убежища, либо в страны, где сохраняются проблемы с безопасностью, мир остается недостижимым или инфраструктура значительно деградировала», — отмечает управление.

Отдельно в докладе выделены Украина, беженцы из которой вернулись из-за проблем с гражданскими правами в принимающих странах, и Афганистан, где царит повсеместная бедность, растет безработица и отсутствует продовольственная безопасность. «Для женщин и девочек возвращение особенно тяжело, поскольку они возвращаются в среду, где их основные права, включая право на образование, свободу передвижения и право на выражение мнения, систематически разрушаются», — отмечено в документе.

В остальных странах складываются более благоприятные условия для реинтеграции беженцев: в качестве примеров УВКБ приводит Нигерию (37,7 тыс. репатриантов), Бурунди (21,1 тыс.), Центральноафриканская республика (19,9 тыс.) и Камерун (17,7 тыс.). Еще 188,8 тыс. беженцев перебрались из стран, где они прежде получили убежище, в новые места проживания по программам переселения — это максимальный показатель за 40 лет. Основная масса из них — 105,5 тыс. — переехали в США.

Одновременно совокупное число вынужденно перемещенных лиц в мире увеличилось на 6% по сравнению с 2023 годом, достигнув на конец 2024 года рекордных 123,2 млн человек. В этой категории оказался каждый 67-й житель Земли, говорится в докладе. Более трети из общего числа — суданцы (14,3 млн), сирийцы (13,5 млн), афганцы (10,3 млн) и украинцы (8,8 млн). Согласно предварительным подсчетам организации, в 2025 году и этот показатель впервые за 14 лет может начать снижаться. К концу апреля 2025 года он упал на 1% — до отметки в 122,1 млн, однако сохранение подобной тенденции будет зависеть от того, удастся ли достичь мира или, по крайней мере, временного прекращения огня в главных горячих точках (Демократической Республике Конго, Судане и Украине), а также от того, удастся ли избежать дальнейшего ухудшения обстановки в Южном Судане и создать условия для возвращения населения в Афганистан и Сирию.

В число вынужденно перемещенных лиц также входят те, кто не покидает пределы родной страны и ищет убежища в других ее частях — то есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Их число, в отличие от беженцев, продолжает расти — с 2023 по 2024 год оно выросло на 6,3 млн человек, до 73,5 млн. Прирост был обусловлен активизацией конфликтов в Мьянме и Судане (из-за гражданской войны вынужденно перемещенным лицом стал каждый третий житель этой африканской страны), дальнейшей эскалацией неизбирательного насилия со стороны банд на Гаити и пересмотром оценок численности ВПЛ в Колумбии, пояснили в УВКБ.

С какими вызовами сталкиваются помогающие беженцами организации

В УВКБ ООН говорится о «пределе возможностей» в помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам: имеющиеся в распоряжении организации ресурсы не поспевают за числом нуждающихся в помощи. В организации также предупредили, что грозящее агентству и другим гуманитарным структурам «пагубное сокращение финансирования» серьезно скажется на жизнях миллионов людей во всем мире.

В частности, без должного финансирования невозможно обеспечить достаточную продовольственную помощь и базовую поддержку для перемещенных лиц, что подтолкнет их к дальнейшей миграции, в том числе с угрозой для жизни и безопасности. Вероятно, также будут свернуты программы специализированной помощи детям и созданию безопасных пространств для беженок, подвергающихся риску насилия, а страны-реципиенты, лишившись необходимой поддержки, будут вынуждены ограничить доступ к базовым услугам.

«Самое тревожное — надежды на возвращение либо не оправдаются, либо возвращение будет лишено достоинства и не будет сопровождаться улучшением услуг, жилья и возможностей для заработка в странах происхождения. В итоге возвращающиеся — как внутри страны, так и из-за рубежа — могут быть вынуждены снова покинуть родные места», — предупредили в УВКБ.

Сложности возникают и со сбором данных, необходимых для эффективного реагирования на гуманитарные кризисы. В недавнем докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, на который ссылается УВКБ, отмечено, что на начало 2025 года доступны и актуальны 74% необходимых данных, 17% неактуальны, а 9% недоступны. При этом запланированные сокращения финансирования в дальнейшем могут привести к ухудшению этих показателей, говорилось в документе. «Усиливающиеся недостатки в создании этих наборов данных уменьшат доступность, точность, сопоставимость, надежность и своевременность ключевых статистических показателей, получаемых на их основе», — заявили в УВКБ ООН.

Наконец, для сокращения числа беженцев и внутренне перемещенных лиц необходимо устранить первопричины, по которым они покидают свои дома — конфликты, пренебрежение властей основами гуманитарного права и иные формы насилия и преследования. Без выделения дополнительных ресурсов для безотлагательной помощи беженцам и принимающим их государствам «последствия бездействия лягут на плечи тех, кто меньше всего может их вынести», предупредили в организации.