Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле

Обстановка в Венесуэле тревожная, но российские дипломаты остаются в стране и продолжают работу, заявили РБК в дипмиссии

Каракас (Фото: Gaby Oraa / Reuters)

Обстановка в Венесуэле на фоне обострения отношений с США тревожная, заявили РБК в дипмиссии.

«Ввиду последних заявлений Вашингтона обстановка тревожная. Тем не менее на улицах Каракаса предпраздничная суета, никакой паники не наблюдается. Люди готовятся встречать Новый год», — рассказали РБК в дипмиссии.

Там напомнили о словах президента республики Николаса Мадуро о том, что венесуэльцы «способны защитить мир и национальный суверенитет».

«Данная информация была оперативно опровергнута МИД России. В настоящий момент сотрудники посольства находятся в стране и в полном объеме исполняют свои функции», — добавили в дипмиссии, комментируя информацию Associated Press.

Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки сообщало, что с утра понедельника, 22 декабря, перед российским посольством в Каракасе было припарковано более десятка автомобилей с дипломатическими номерами, но не было видно, чтобы кто-то входил в здание или выходил из него. К полудню, по данным агентства, все машины разъехались. МИД России назвал публикацию об эвакуации российского посольства в Венесуэле ложью.

Позднее, 23 декабря, в дипмиссии объяснили «конспирологические теориии о веренице машин с дипномерами у ворот» посольства тем, что там «проводили бетонирование главного въезда», из-за чего автомобили были припаркованы на улице.

«На всякий случай: сегодня машин с дипномерами снаружи нет не потому, что «эвакуация состоялась», а потому, что ремонт завершился и все заехали внутрь», — говорится в сообщении посольства.

Осенью обострились отношения между Венесуэлой и США на фоне стягивания в Карибский бассейн американских сил и ударов с их стороны по судам, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали в контрабанде наркотиков. В ноябре президент США Дональд Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым, а в декабре заявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть, которую, по словам Трампа, Венесуэла «незаконно забрала» себе. Вашингтон также считает нынешнее руководство страны «иностранной террористической организацией», в которую входит и Мадуро. Глава Белого дома на вопрос о том, является ли целью США отставка венесуэльского президента, ответил, что это было бы «разумно» со стороны последнего.

Кремль призывал все страны региона к сдержанности, чтобы «избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации», отметив, что Венесуэла — союзник и партнер России.