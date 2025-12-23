WSJ узнала о массовой переброске войск США к берегам Венесуэлы
США на этой неделе перебросили в Карибский бассейн большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых бортов с войсками и военной техникой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и данные отслеживания полетов из открытых источников.
В этот район направлено не менее десяти конвертопланов CV-22 Osprey, используемых силами специальных операций. Туда же прибыли грузовые самолеты C-17. Собеседник газеты среди американских чиновников подтвердил, что на самолетах были перевезены военнослужащие и бронетехника.
«Они размещают войска для активных действий. Остается открытым вопрос о том, каких действий», — сказал генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра