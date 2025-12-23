WSJ узнала о массовой переброске войск США к берегам Венесуэлы

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

США на этой неделе перебросили в Карибский бассейн большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых бортов с войсками и военной техникой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и данные отслеживания полетов из открытых источников.

В этот район направлено не менее десяти конвертопланов CV-22 Osprey, используемых силами специальных операций. Туда же прибыли грузовые самолеты C-17. Собеседник газеты среди американских чиновников подтвердил, что на самолетах были перевезены военнослужащие и бронетехника.

«Они размещают войска для активных действий. Остается открытым вопрос о том, каких действий», — сказал генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула.

Материал дополняется.