В случае вооруженного конфликта с Россией НАТО не сможет защитить Европу без поддержки США, сказали президенты Латвии и Финляндии и эстонский премьер. Путин подчеркивал, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы

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НАТО без помощи США не сможет защитить Европу в случае вооруженного конфликта с Россией, заявили The Independent президенты Латвии и Финляндии Эдгарс Ринкевичс и Александр Стубб, а также премьер Эстонии Кристен Михал.

«Мы не готовы. Это совершенно ясно. Мы не можем просто продолжать надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах», — сказал Ринкевичс.

Михал со своей стороны призвал европейские государства НАТО наращивать оборонные возможности.

Стубб также подтвердил беспокойство Хельсински из-за России. Он пояснил, что в последнее время Финляндия укрепляла свои оборонные возможности, поскольку «беспокоится о Москве». Как и Михал, он призвал государства НАТО исправлять пробелы в обороне.

В то же время, по мнению финского президента, альянс не может существовать без Соединенных Штатов.

Избранный президент США Дональд Трамп не раз призывал остальные государства НАТО исполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Политик собирается потребовать от них увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, говорили источники Financial Times. Два собеседника предположили, что Трамп в конечном итоге остановится на 3–3,5%. Ринкевичс в беседе в The Independent сообщил, что ведутся обсуждения по вопросу повышения минимальной планки оборонных расходов для членов НАТО до 2,5%.

На июльском саммите в Вильнюсе в 2023 году НАТО установил минимальную планку расходов на оборону для каждого из своих членов — 2% ВВП. По данным Financial Times, к декабрю 2024-го требование исполняли только 23 из 32 членов альянса. Похожие данные (две трети от числа членов) приводит The Independent.

Трамп также допускал выход США из НАТО, если альянс не будет «платить по счетам». Политики в беседе с The Independent не утверждали, что верят в подобный исход.

«Их главный враг или конкурент — это Китай», — сказал Стубб, комментируя подобную перспективу. По его мнению, Трамп понимает важность альянса в борьбе с Пекином. «Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов оставаться вовлеченными [в дела Европы]», — добавил президент Финляндии.

Ринкевичс также высказал мнение, что трем европейским государствам НАТО на данный момент не хватает собственных возможностей, чтобы оказывать Украине военную помощь в должной мере.

«Я бы сказал, что в настоящее время одной из проблем является не только то, что многие страны не готовы поставлять Украине оружие, но и то, что оборонная промышленность не способна производить на необходимом уровне. Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть», — сказал он.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. По словам российского президента, руководство НАТО пытается запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк», — отмечал глава государства.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил 20 декабря, что к вооруженному конфликту с Москвой готовится НАТО. Власти обеспечат безопасность страны при любых сценариях, подчеркнул он.