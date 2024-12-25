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Война с хуситами ,  
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Fox News узнал, что США чуть не сбили свой второй самолет в Красном море

Fox News: ракетный крейсер США атаковал два американских истребителя F/A-18
Сюжет
Война с хуситами
Первый истребитель был сбит ракетой с американского крейсера, пилоты катапультировались. Рядом летел второй самолет, которому пришлось уклоняться от другой ракеты, выпущенной с того же крейсера
Ракетный крейсер USS&nbsp;Gettysburg в Красном море
Ракетный крейсер USS Gettysburg в Красном море (Фото: U.S. Navy / Reuters)

В ночь, когда над Красным морем по ошибке был сбит американский истребитель F/A-18, чуть был не уничтожен еще один такой же самолет, сообщает Fox News со ссылкой на источник.

F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит «дружественным огнем» с ракетного крейсера USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, сообщило 22 декабря Центральное командование Вооруженных сил США. F/A-18 взлетел с палубы авианосца и вскоре был сбит. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.

Как рассказал собеседник Fox, позади сбитого истребителя, в нескольких милях от него, летел второй F/A-18. Ему пришлось предпринять маневры уклонения после того, как вторая ракета класса «земля-воздух» была выпущена с Gettysburg, она пролетела мимо самолета в 100 футах (примерно 30 м), когда он готовился к посадке на борт Harry S. Truman.

Представитель ВМС подтвердил, что с крейсера была выпущена вторая ракета, идет расследование, была ли она нацелена на второй самолет.

Хуситы заявили о планировании атак на суда не только в Красном море
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Фото:Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Хуситы после того, как был сбит первый F/A-18, заявили, что уничтожение истребителя стало результатом их действий. Они утверждали, что «провели качественную операцию, применив восемь крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов, и результатом операции стал сбитый самолет».

В Красном море США уже около года вместе с союзниками проводят операцию «Страж процветания» против хуситов, которые атакуют в регионе военные и коммерческие корабли. Associated Press отмечало, что пуск ракет по своему самолету был самым серьезным инцидентом для США с начала операции.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Красное море США истребитель F/A-18 хуситы
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