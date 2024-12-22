США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Истребитель был сбит «дружественным огнем», когда США наносили авиаудары по позициям йеменских хуситов. Пилоты катапультировались, один из них получил травмы

Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит «дружественным огнем» над Красным морем, сообщает AP со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США. Агентство отмечает, что это самый серьезный инцидент с начала операции «Страж процветания» против йеменских повстанцев-хуситов, которую Соединенные Штаты начали год назад.

Как сообщили в командовании, огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как взлетел с палубы авианосца.

Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.

Как именно военные могли принять F/A-18 за вражеский самолет, пока не понятно, пишет AP. ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.

USS Harry S. Truman прибыл в Красное море 15 декабря, с тех пор США активизировали атаки на позиции хуситов. 21 декабря Центральное командование отчиталось об ударах по складу ракет и командному пункту в столице Йемена Сане, а также нескольких сбитых дронах и крылатой ракете над Красным морем.