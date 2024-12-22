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Война с хуситами ,  
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США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

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Война с хуситами
Истребитель был сбит «дружественным огнем», когда США наносили авиаудары по позициям йеменских хуситов. Пилоты катапультировались, один из них получил травмы

Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит «дружественным огнем» над Красным морем, сообщает AP со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США. Агентство отмечает, что это самый серьезный инцидент с начала операции «Страж процветания» против йеменских повстанцев-хуситов, которую Соединенные Штаты начали год назад.

Как сообщили в командовании, огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как  взлетел с палубы авианосца.

Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.

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Фото:Andrew Renneisen / Getty Images

Как именно военные могли принять F/A-18 за вражеский самолет, пока не понятно, пишет AP. ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.

USS Harry S. Truman прибыл в Красное море 15 декабря, с тех пор США активизировали атаки на позиции хуситов. 21 декабря Центральное командование отчиталось об ударах по складу ракет и командному пункту в столице Йемена Сане, а также нескольких сбитых дронах и крылатой ракете над Красным морем.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
истребитель США Красное море крейсер хуситы Йемен
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