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Политика ,  
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Журналистку арестовали за сотрудничество с зарубежной организацией

Суд в Москве арестовал женщину за сотрудничество с иностранной организацией
Россиянке Нике Новак, которая ранее работала в читинских СМИ, вменяют сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. По этой статье грозит до восьми лет тюрьмы
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца, до 24 февраля, Нику Новак, которую в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции называют «представителем иностранной организации».

Женщине вменяют ст. 275.1 УК, которая вводит ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. По ней может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Подробностей дела не приводится.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», Новак ранее работала в читинских СМИ — была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. С 2021 года она руководила организацией «оДАРенные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Статья 275.1 появилась в российском Уголовном кодексе летом 2022 года, ее внесли по предложению группы депутатов «Единой России», которые также выступили за расширение понятия госизмены (ст. 275 УК). Первым фигурантом стал мужчина по имени Павел Пищулин, которого арестовали в прошлом октябре, его дело было помечено грифом «секретно».

Эту же статью вменяют бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову, который ранее работал в американском консульстве во Владивостоке. Шонова арестовали в марте, по версии ФСБ, он по заданию американских дипломатов собирал информацию о ходе военых действий на Украине и мобилизационных процессах в регионах России. У Шонова есть американское гражданство, Госдеп США осудил его арест.

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Минувшей осенью ФСБ сообщала о делах против жителей Сахалина и Волгоградской области, которых заподозрили в сотрудничестве с Украиной.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Лефортовский районный суд арест уголовное дело
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