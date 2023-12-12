Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать в районе Марьинки
Минобороны сообщило о двух отраженных атаках украинской армии в районе Марьинки (ДНР). В военном ведомстве заявили, что на этом направлении со стороны ВСУ действовали штурмовые группы 79-й штурмовой бригады.
Также на донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» нанесли удары по позициям 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (к юго-западу от Артемовска). Общие потери украинской армии в Минобороны оценили в 240 человек убитыми и ранеными.
Помимо этого, атаки ВСУ были отражены на краснолиманском, южнодонецком направлениях. На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.
Бои за Марьинку идут с весны прошлого года. Российские военные заявляли, что контролируют большую часть сильно разрушенного города, со стороны которого велись обстрелы Донецка.
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