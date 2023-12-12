 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать в районе Марьинки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны сообщило о двух отраженных атаках украинской армии в районе Марьинки (ДНР). В военном ведомстве заявили, что на этом направлении со стороны ВСУ действовали штурмовые группы 79-й штурмовой бригады.

Также на донецком направлении подразделения российской группировки «Юг» нанесли удары по позициям 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (к юго-западу от Артемовска). Общие потери украинской армии в Минобороны оценили в 240 человек убитыми и ранеными.

Помимо этого, атаки ВСУ были отражены на краснолиманском, южнодонецком направлениях. На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.

Бои за Марьинку идут с весны прошлого года. Российские военные заявляли, что контролируют большую часть сильно разрушенного города, со стороны которого велись обстрелы Донецка.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны Донбасс

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Зеленский пообещал построить укрепления от Донбасса до Западной Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 15:50
Видео поздравления космонавтов с орбиты с днем Конституции России Общество, 15:50
Путин дал участникам спецоперации право на приоритет в трудоустройстве Общество, 15:47
Заполярье, заповедники и цирконий: итоги года в охране природы РБК+, 15:43
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 15:38
Избитый турецкий судья заявил об угрозах убийством от президента клуба Спорт, 15:32
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 15:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Совкомбанк выходит на IPO вопреки ограничениям. Стоит ли участвовать Pro, 15:23
Стали известны призеры конкурса «Страна света-2023» Пресс-релиз, 15:23
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 15:15
Агент Захаряна заявил о закрытых для российских игроков АПЛ и бундеслиге Спорт, 15:11
Структура Вексельберга выступила против решения «Русала» по дивидендам Инвестиции, 15:10
Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 30 ноября Инвестиции, 15:05
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 15:04