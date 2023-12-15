ФСИН сообщила о убытии Навального «за пределы» Владимирской области
Алексея Навального отправили из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение, расположенное в другом регионе. Об этом говорится в справке ФСИН, зачитанной во время суда, сообщил работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади в Twitter (переименован в X).
В суде сообщили, что Навальный «убыл за пределы» Владимирской области, уточнила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана иноагентом).
Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Адвокаты Навального сообщали, что их с 6 декабря не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи. Ожидание у входа в колонию не приводило к результату, указывали они. По словам соратников Навального, в колонии утверждали, что с 7 декабря не могут починить электричество.
Спустя несколько дней, 11 декабря, адвокатам рассказали, что Навальный больше не числится в этой исправительной колонии, как нет его и в колонии особого режима ИК-7 (расположена в поселке Пакино Ковровского района Владимирской области).
Baza затем сообщила без указания источников информации, что Навального эпатировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу.
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