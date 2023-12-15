В Кремле заявили об отсутствии желания отслеживать судьбу Навального

Алексей Навальный (второй слева на экране) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

У Кремля «нет возможностей и желания» следить за происходящим с Алексеем Навальным, который отбывает наказание в колонии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Песков отрицательно ответил на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о том, что происходит с Навальным и где он находится. «Я еще раз повторяю: у нас нет ни возможностей, ни прав и ни желания отслеживать судьбы тех заключенных, которые отбывают сроки по решению суда», — подчеркнул он.

Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в колонии строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области. Адвокаты Навального заявляли, что с 6 декабря их не пускают к подзащитному и не выводят его на заседания суда по видеосвязи. По словам соратников Навального, в колонии утверждали, что с 7 декабря не могут восстановить нормальную подачу электричества.

Спустя несколько дней, 11 декабря, адвокатам рассказали, что Навальный больше не числится в колонии в Мелехово. В справке ФСИН, зачитанной во время суда 15 декабря, говорится, что Навального направили из ИК-6 во Владимирской области в учреждение, расположенное в другом регионе. В какое именно, неизвестно.