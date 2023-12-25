Кремль заявил о попытке третьих сил спровоцировать беспорядки в Сербии

В Кремле указали на попытки «третьих сил» спровоцировать беспорядки в Сербии

Беспорядки в Сербии пытаются спровоцировать «третьи силы», в том числе из-за рубежа, однако руководство республики обеспечит законность в стране, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Третьи силы», в том числе зарубежные, пытались спровоцировать беспорядки в Сербии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», — сказал он. Песков также отметил, что власти страны не фиксировали нарушений на выборах (участники митингов настаивали, что результаты прошедших парламентских выборов были подтасованы).

Прошедшие в стране протесты он назвал при этом «исключительно внутренним делом Сербии». Песков выразил уверенность в том, что руководство страны способно принять все необходимые меры для нормализации ситуации.

В Сербии 19 декабря прошли парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция президента Александра Вучича, набравшая 46,7% голосов. Оппозиция, получившая 23,69% голосов, обвинила руководство страны в фальсификации выборов.

24 декабря в Белграде представители сербской оппозиции окружили здание городской администрации и попытались прорваться внутрь.

Вучич, комментируя события в Белграде, отказался считать протесты революцией и заявил, что «государство в безопасности». Он также сообщил, что сербские власти были предупреждены иностранными спецслужбами о подготовке этой акции.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Президент Сербии исключил возможность насильственной смены руководства страны. Вучич в ответ на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о желании Запада «помайданить» на Балканах заявил: «Что еще является целью, если не Майдан».



25 декабря сербский лидер созвал срочное заседание Совбеза на фоне беспорядков в Белграде. По его словам, задержано более 35 человек, два полицейских получили серьезные ранения.