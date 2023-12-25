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Политика ,  
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Протесты оппозиции в Белграде и их последствия. Фотографии

Появились фото протестов оппозиции в Белграде и их последствий

Сербская оппозиция вечером 24 декабря окружила здание городской администрации в Белграде, снесла в нем дверь и предприняла попытку прорваться внутрь. Протесты начались после парламентских выборов, на которых верх взяла коалиция Вучича
В Сербии после победы на парламентских выборах коалиции &laquo;Александр Вучич&nbsp;&mdash; Сербия не должна останавливаться&raquo; начались протесты.
Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сербии после победы на парламентских выборах коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» начались протесты.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов и потребовала отмены их результатов. 24 декабря представители оппозиционного блока &laquo;Сербия против насилия&raquo; блокировали здание Старого дворца, в котором расположена Скупщина (мэрия). &nbsp;
Фото: Marko Djurica / Reuters

Оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов и потребовала отмены их результатов. 24 декабря представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» блокировали здание Старого дворца, в котором расположена Скупщина (мэрия).
 

Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Протестующие сломали дверь и попытались прорваться внутрь Скупщины. Полицейские применили против них слезоточивый газ.
Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие сломали дверь и попытались прорваться внутрь Скупщины. Полицейские применили против них слезоточивый газ.

Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
И. о. мэра Белграда Александр Шапич заявил, что Скупщине был нанесен &laquo;непоправимый&raquo; ущерб после погрома. Он назвал беспорядки &laquo;майданизацией&raquo;.
Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

И. о. мэра Белграда Александр Шапич заявил, что Скупщине был нанесен «непоправимый» ущерб после погрома. Он назвал беспорядки «майданизацией».

Последствия штурма здания правительства Белграда 24 декабря 2023 года
Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Последствия штурма здания правительства Белграда 24 декабря 2023 года

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
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