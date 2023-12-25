Протесты оппозиции в Белграде и их последствия. Фотографии
Сербская оппозиция вечером 24 декабря окружила здание городской администрации в Белграде, снесла в нем дверь и предприняла попытку прорваться внутрь. Протесты начались после парламентских выборов, на которых верх взяла коалиция Вучича
В Сербии после победы на парламентских выборах коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» начались протесты.
Оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов и потребовала отмены их результатов. 24 декабря представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» блокировали здание Старого дворца, в котором расположена Скупщина (мэрия).
Протестующие сломали дверь и попытались прорваться внутрь Скупщины. Полицейские применили против них слезоточивый газ.
И. о. мэра Белграда Александр Шапич заявил, что Скупщине был нанесен «непоправимый» ущерб после погрома. Он назвал беспорядки «майданизацией».
Последствия штурма здания правительства Белграда 24 декабря 2023 года