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Политика ,  
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Посольство сочло дружественной атмосферу на вызове дипломата в МИД Ирана

Временного поверенного России вызвали в иранский МИД, чтобы выразить ему протест из-за поддержки Москвой заявления по поводу спорных с ОАЭ островов. Тегеран попросил передать в Москву его позицию, сказали в посольстве
Здание МИД Ирана
Здание МИД Ирана (Фото: Wikimedia Commons )

Иран попросил передать российской стороне его позицию по спорным с ОАЭ островам, встреча прошла «в дружественной атмосфере», сказали РБК в посольстве России в Тегеране после вызова в иранский МИД временного поверенного в делах России из-за поддержки Москвой заявления по поводу территориального спора между Ираном и ОАЭ.

«Основной итог — подтверждение глубоких многоплановых отношений между нашими странами. Сегодня запланировано подписание знакового соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле. До этого в Тегеране открываем памятник великому поэту Расулу Гамзатову. Прямо сейчас идут контакты статс-секретаря, замминистра МЧС России Алексея Серко с его иранскими визави, которые очень заинтересованы в сотрудничестве и профильном содействии с нашей стороной. Проектов много», — сообщили в российской дипмиссии.

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Временного поверенного России вызвали в МИД накануне, ему был выражен протест из-за итоговой декларации, принятой на шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, состоявшейся 20 декабря в Марракеше. В ней отмечается, что министры иностранных дел «подтверждают поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и шаги по достижению мирного урегулирования спора о трех островах — Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса — в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в том числе путем двусторонних переговоров или обращений в Международный суд ООН, если стороны примут такое решение».

Иранская сторона заявила российскому дипломату о необходимости уважения и территориальной целостности государств как основного принципа отношений между народами.

Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб — острова в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ. Острова имеют стратегическое значение, поскольку находятся перед Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив с Индийским океаном. Под контролем Тегерана острова находятся с 1971 года.

Иран настаивает на своем вечном суверенитете над островами и отвергает любые претензии на них как неприемлемые.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
Иран посольство России спорные острова
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