Иран пригрозил блокадой Средиземного моря

Иранский КСИР пригрозил перекрыть Гибралтар и Средиземное море вслед за нарушением судоходства в Красном море, если израильские войска не прекратят войну в Газе

Гибралтарский пролив (Фото: NASA)

США, Израилю и другим западным странам в случае продолжения боевых действий в секторе Газа следует ожидать «зарождения новых сил сопротивления» и перекрытия Средиземного моря и Гибралтара, заявил бригадный командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Нагди, передает Tasnim.

«Вчера Персидский и Ормузский проливы были для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением из этих преступлений им вскоре придется ждать, пока для них закроют Средиземное море, Гибралтар и другие водные пути», — сказал он.

Нагди не уточнил, что может привести к перекрытию Средиземного моря и Гибралтара. Иран и йеменские повстанцы-хуситы не имеют выхода к ним. Reuters отмечает, что единственными силами, поддерживаемые Тегераном в Средиземном море, являются ливанская «Хезболла» и проправительственное ополчение в Сирии.

В последние недели корабли в Красном море стали подвергаться атакам йеменских хуситов, объявивших, что будут атаковать любые суда, имеющие отношение к Израилю. Однако многие подвергшиеся нападению корабли не были связаны с Израилем и не направлялись туда. Крупнейшие грузовые комапнии приостановили выполнение рейсов через Красное море. США объявили о начале военной операции «Страж процветания» в регионе для обеспечения свободного судоходства. Корабли США и других стран западной коалиции не будут сопровождать коммерческие суда, но обеспечат их защиту от дронов и ракетных атак.

Хуситы получают от иранских военизированных формирований не только разведданные, но и оружие — беспилотники и ракеты, выяснила Wall Street Journal. «У хуситов нет радиолокационной технологии, позволяющей нацеливаться на суда. Им нужна помощь Ирана, без нее ракеты просто упадут в воду», — сказал один из собеседников издания.

Власти США обвинили Иран в причастности к атакам хуситов, однако Тегеран отрицает свою вовлеченность.