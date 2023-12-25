Мэр Белграда показал последствия погрома и заявил о «майданизации»

Александр Шапич назвал беспорядки «майданизацией». В Сербии после выборов в парламент начались протесты. Накануне представители оппозиции блокировали здание Скупщины и попытались прорваться внутрь

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Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич показал последствия погрома в здании Старого дворца XIX века, в котором расположена Скупщина (мэрия), и назвал беспорядки «майданизацией». По его словам, ущерб «непоправимый».

Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: acasapic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Я сказал, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация». Нормальный человек не может это просто «переварить», а тем более прокомментировать, но я еще раз обращаюсь ко всем, кто не думает так же, что если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, значит, вы разрушите государство, которое завтра не сможет защитить даже людей, за которых, по вашему мнению, вы должны бороться», — написал Шапич в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Мэр поблагодарил полицию, которая, по его словам,

«отреагировала максимально толерантно», и сообщил, что двое полицейских при пресечении беспорядков получили серьезные ранения.

Шапич призвал одуматься и не допустить начала гражданской войны. «Избирательная воля проявляется на выборах, а институты вводятся законными средствами, а не таким путем», — заключил он.

Протесты в Сербии начались после выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом 46,7% голосов. Оппозиция, набравшая 23,69% голосов, обвинила власти в фальсификации выборов. Накануне вечером представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» блокировали здание Скупщины, сломали дверь и попытались прорваться внутрь, писала газета Kurir. Протестующие потребовали отмены результатов выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ.

Премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что были задержаны более 30 участников протестов. По ее словам, пострадали свыше 30 сотрудников полиции, один из них получил серьезные ранения.

Президент Александр Вучич призвал граждан не волноваться и заверил, что «никакой революции не происходит». Он созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.