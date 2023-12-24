Вучич отказался считать протесты в Белграде революцией

Вучич заявил, что беспорядки в Белграде не являются революцией и пообещал защитить демократию Сербии. По его словам, иностранные спецслужбы предупредил о подготовке акции сербские органы. «Государство в безопасности», — заверил он

Фото: Marko Djurica / Reuters

Происходящее в Белграде, где протестующиепытаются прорваться в городскую администрацию, не является революцией, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Blic.

«Я хочу сказать вам, не волнуйтесь, граждане. Сцены драматичны, мы не привыкли, что кто-то разрушает наш дом и разбивает окна. Не волнуйтесь, потому что никакой революции не происходит, и мы стараемся не навредить кому-либо из случайных демонстрантов мирной реакцией», — сказал он.

По словам сербского президента, он находится в 80-100 м от места беспорядков. Он сообщил, что на акцию протеста собрались 2490 человек. Как рассказал Вучич, со всей Сербии поступают звонки от желающих прийти на защиту госучреждений, их просят этого не делать. «Государство достаточно сильное, чтобы защитить, и оно будет защищать демократию и избирательную волю граждан. И это все, что вам нужно знать. Бунтовщики и хулиганы будут задержаны, а потом будут реагировать компетентные государственные органы», — отметил он (цитата по Kurir).

Вучич заявил, что сербские спецслужбы были осведомлены о предстоящих беспорядках. «Спасибо тем иностранным службам, которые сообщили, что знают, что готовится, и предоставили данные нашим службам, чтобы точно знать, что готовят хулиганы», — добавил президент.

Как рассказал Вучич, в регионе многие с нетерпением ждут и празднуют «революцию» в Белграде, однако сербские власти будут защищать государство. «Это результат гораздо более серьезных геополитических обстоятельств, в которых они пытаются разрушить независимость Сербии. Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы будем защищать нашу Сербию, я лишь прошу вас сохранить мир. Будьте спокойны, государство в безопасности, и мы не дадим им уничтожить его», — подчеркнул сербский президент.

Протесты в Сербии продолжаются с прошлой недели после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Этим вечером представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда (городская администрация), снесли в нем дверь и предприняли попытку прорваться внутрь. По данным корреспондента Kurir, некоторые из демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции у входа в здание.

В городской администрации находится Республиканская избирательная комиссия (РИК). Митингующие собрались у здания, требуя отмены результатов парламентских выборов.

До этого Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии. «Что бы вы ни пытались сделать, не будет насильственной смены или чего-то еще. Власть меняется на выборах, Сербия — демократическая страна», — сказал он, обращаясь к оппозиции. Кроме того, сербский президент прокомментировал слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что Запад имеет «огромное желание помайданить» на Балканах. «Что еще является целью, если не Майдан», — сказал Вучич в ответ.