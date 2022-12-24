Минобороны России сообщило о гибели «иностранных наемников» ВСУ

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На донецком участке фронта во время наступления российских войск была уничтожена «сводная тактическая группа иностранных наемников», воевавших на стороне Киева, одержана победа над подразделениями 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины близ Раздоловки в том же регионе, сообщило Минобороны России во время брифинга.

«Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство также отчиталось о трех сбитых вертолетах и самолете украинской армии в ДНР, речь идет о двух Ми-8, Ми-24 и истребителе Су-27. В ходе удара по расположениям украинской армии на купянском направлении погибли до 50 военных ВСУ, на краснолиманском — более 40 украинских военнослужащих.

Всего за десять месяцев боевых действий на Украине российское Министерство обороны отчиталось об уничтожении 192 вертолетов, 352 самолетов, 72 танков и иных бронемашин, 399 зенитных комплексов, 3,7 тыс. орудий полевой артиллерии и другой техники.