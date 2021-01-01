Зеленский допустил мобилизацию женщин в армию при нападении России

Зеленский выразил надежду, что Россия не нападет со стороны Крыма, «иначе будет большая война». Ранее такой вариант развития событий из-за нехватки воды на полуострове допустил глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров

Владимир Зеленский (Фото: Владимир Тарасов / Ukrinform / ZUMA / Wire / ТАСС )

Украина мобилизует и мужчин, и женщин, если Россия нападет на нее со стороны Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу «Фокус».

Ранее о том, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова, заявил глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефат Чубаров, передает «112 Украина».

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил президент.