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Зеленский допустил мобилизацию женщин в армию при нападении России

Зеленский выразил надежду, что Россия не нападет со стороны Крыма, «иначе будет большая война». Ранее такой вариант развития событий из-за нехватки воды на полуострове допустил глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Владимир Тарасов / Ukrinform / ZUMA / Wire / ТАСС )

Украина мобилизует и мужчин, и женщин, если Россия нападет на нее со стороны Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу «Фокус».

Ранее о том, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова, заявил глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефат Чубаров, передает «112 Украина».

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил президент.

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Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После вхождения Крыма в состав России власти Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла водоснабжение полуострова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что Киев технически не может восстановить водоснабжение до возвращения Крыма в состав страны.

Проблема водоснабжения полуострова решалась за счет водохранилищ, однако этим летом на полуостров пришла засуха, и они обмелели. В итоге власти решили ограничить подачу воды в Симферополе и других регионах республики, в том числе в Алуште, Евпатории и Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что единственное решение проблемы — построить опреснительную установку.

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В Киеве в ответ заявили, что планируют помешать проекту. «Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Киев планирует создать для России «такие условия в мировой политике, которые будут выдавливать ее из Крыма». «Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже», — сказал министр.

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Его заявление раскритиковали как в Крыму, так и в Госдуме. Глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы украинских властей помешать строительству опреснительных установок проявлением их «злобной разрушительной сущности». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украине не удастся «лишить людей воды». «В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен, и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться», — отметил он.

Автор
Виктория Полякова
Владимир Зеленский Крым мобилизация
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