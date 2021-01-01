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В Крыму ответили на намерение Киева помешать опреснению воды

Намерение властей Украины помешать строительству опреснительных установок в Крыму является проявлением их «злобной разрушительной сущности». Об этом агентству «РИА Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным выходом из водного кризиса является опреснение воды. Он сообщил, что опреснительные установки начнут строить в январе 2021 года. Через 14-16 месяцев они будут готовы.

Киев пообещал помешать проекту по опреснению воды в Крыму
Политика
Дмитрий Кулеба

В ответ на данное решение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать реализации проекта. По его словам, Россия намерена привлечь для внедрения технологий опреснения крупную международную компанию.

В августе из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ власти Крыма были вынуждены ограничить подачу воды в Симферополе и ближайших населенных пунктах. Позднее водоснабжение ограничили в Алуште, Евпатории, Ялте и других регионах.

В октябре правительство выделило на решение проблемы 50 млрд руб. Эти средства пойдут на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических установок и другие объекты инфраструктуры. На опреснений воды планируется направить 8,2 млрд руб. По словам президента России Владимира Путина, власти не будут экономить на решении проблемы водоснабжения.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина и большинство членов ООН данное голосование не признают и считают Крым оккупированной территорией. Однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт.

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