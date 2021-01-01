В Крыму ответили на намерение Киева помешать опреснению воды

Намерение властей Украины помешать строительству опреснительных установок в Крыму является проявлением их «злобной разрушительной сущности». Об этом агентству «РИА Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Помешать, взорвать, перекрыть — политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным выходом из водного кризиса является опреснение воды. Он сообщил, что опреснительные установки начнут строить в январе 2021 года. Через 14-16 месяцев они будут готовы.

В ответ на данное решение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать реализации проекта. По его словам, Россия намерена привлечь для внедрения технологий опреснения крупную международную компанию.