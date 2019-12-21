Козак предложил превратить «форточку» в делах с Киевом в «широкую дверь»

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Для отношений России и Украины открыта «форточка возможностей» после решения вопроса по транзиту газа. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

Он признал, что в целом в отношениях есть сложности, однако Киев и Москва могут договариваться по различным вопросам. «Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью — такой широкой», — сказал Козак.

По словам вице-премьера, решения, которые бы соответствовали интересам обоих государств, находить можно, если исходить из прагматичных и конструктивных интересов. Однако для этого необходима политическая воля без колебаний «из одной крайности в другую».

По итогам прошедших переговоров «Нафтогаз» и «Газпром» подписали протокол о транзите газа через Украину сроком на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Компании также договорились об отказе от судебных разбирательств. В «Газпроме» пообещали выплатить «Нафтогазу» до конца года $2,9 млрд компенсации, назначенной Стокгольмским арбитражем.

Сам Киев называл подписание договора «очень хорошими новостями». «Переговоры [c Россией] были конструктивны, и нам очень помогли наши партнеры, которые в них участвовали, — европейская сторона, Германия, Белоруссия», — отметил на пресс-конференции в офисе президента Украины в Киеве министр энергетики Алексей Оржель.