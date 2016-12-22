Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах

Президент Владимир Путин заявил, что закон о СМИ-иноагентах «нуждается в совершенствовании». Об этом он сказал на встрече с руководством палат Федерального собрания, передает «РИА Новости».

«Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании. Но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой создавался», — подчеркнул он. По его словам, необходимо «исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны». «Вот, собственно, в этом весь смысл был», — отметил президент.

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце ноября. Главным критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование, в том числе от государственных структур других стран, международных организаций или отдельных граждан. СМИ, признанные иноагентами, должны раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или в российских средствах массовой информации.

В начале декабря в реестр иноагентов внесли девять СМИ: «Радио Свобода», «Голос Америки», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Крым. Реалии» и «Кавказ. Реалии». Позже журналистам этих СМИ закрыли вход в Госдуму.

19 декабря депутаты и сенаторы предложили внести в закон поправки, обязывающие СМИ-иноагенты регистрировать юридические лица в России.

